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Трамп рассказал о помощи от Шона Коннери 

Газета.Ru и ещё 1 15 часов назад
Трамп рассказал о помощи от Шона Коннери
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи со смертью актера Шона Коннери и вспомнил, как тот однажды помог ему получить разрешение на строительство в Шотландии.

"Мне было очень трудно получить разрешение на крупное строительство в Шотландии, когда Шон вмешался и закричал: "Пусть он построит эту чертову штуку" После этого все прошло гладко", — рассказал американский лидер на своей странице в Twitter.

31 октября шотландский актер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет. Коннери был известен прежде всего тем, что сыграл Джеймса Бонда, он первым вывел эту роль на большой экран и появился в семи шпионских триллерах. Его награды включали Оскар, две награды Bafta и три Золотых глобуса.
Среди других фильмов известного актера — "Охота за Красным Октябрем", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Скала".
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В мире , Шон Коннери , Джеймс Бонд , Дональд Трамп , Красный Октябрь , Соединенное Королевство , США , Шотландия
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