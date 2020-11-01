Трамп рассказал о помощи от Шона Коннери 

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи со смертью актера Шона Коннери и вспомнил, как тот однажды помог ему получить разрешение на строительство в Шотландии.
"Мне было очень трудно получить разрешение на крупное строительство в Шотландии, когда Шон вмешался и закричал: "Пусть он построит эту чертову штуку" После этого все прошло гладко", — рассказал американский лидер на своей странице в Twitter.
31 октября шотландский актер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет. Коннери был известен прежде всего тем, что сыграл Джеймса Бонда, он первым вывел эту роль на большой экран и появился в семи шпионских триллерах. Его награды включали Оскар, две награды Bafta и три Золотых глобуса.
Среди других фильмов известного актера — "Охота за Красным Октябрем", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Скала".