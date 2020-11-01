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Перестрелка произошла на юге Франции 

Майк Габриелян 16 часов назад
Перестрелка произошла на юге Франции
Фото: Reuters
Во французском городе Монпелье сегодня, около полудня, произошла перестрелка. По предварительным данным, ранен один человек.
Как сообщает Actu 17, это была разборка между двумя бандами в районе Моссон-Ла-Пайад. В соцсетях очевидцы разместили видео с места инцидента.
На кадрах видно, что в конфликте участвовало около десяти человек. Слышны выстрелы. Члены банд использовали пистолеты и, как минимум, один автомат Калашникова. Полиция быстро прибыла на место происшествия. Бойцы антитеррористической операции Sentinel, а также спецназ и жандармы оцепили район.
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Пострадавших на месте обстрела не обнаружили. По некоторым данным, один человек с огнестрельными ранениями был доставлен в отделение неотложной помощи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты объяснили мотивы Макрона в его противостоянии с мусульманским миром.
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