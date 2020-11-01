Перестрелка произошла на юге Франции 

Во французском городе Монпелье сегодня, около полудня, произошла перестрелка. По предварительным данным, ранен один человек.

Как сообщает Actu 17 , это была разборка между двумя бандами в районе Моссон-Ла-Пайад. В соцсетях очевидцы разместили видео с места инцидента.

🔴 Fusillade à Montpellier: une vidéo amateur montre plusieurs individus armés, de très nombreux coups de feu sont audibles ►https://t.co/wVFkZtIIUx pic.twitter.com/L9LqANGkWa— Actu17 (@Actu17) November 1, 2020

На кадрах видно, что в конфликте участвовало около десяти человек. Слышны выстрелы. Члены банд использовали пистолеты и, как минимум, один автомат Калашникова. Полиция быстро прибыла на место происшествия. Бойцы антитеррористической операции Sentinel, а также спецназ и жандармы оцепили район.

Пострадавших на месте обстрела не обнаружили. По некоторым данным, один человек с огнестрельными ранениями был доставлен в отделение неотложной помощи.