Названо число погибших в 2020 году журналистов

Тридцать два журналиста и технических сотрудника СМИ погибли с начала 2020 года в мире. Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник докладе организации "Журналисты без границ" (RSF). Доклад распространен в связи с отмечаемым 2 ноября Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

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Организация подчеркивает, что показатель этого года снизился по сравнению с прошлым, когда погибли 49 журналистов. Как отмечается в докладе, отчасти это связано с пандемией нового коронавируса, которая подчас препятствовала направлению журналистов в горячие точки. В то же время RSF вновь обращается к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой создать пост "специального уполномоченного по безопасности журналистов".

"Нынешнему генеральному секретарю остается находиться на его посту в течение одного года - в этот срок ему надлежит принять меры, которые станут значительным наследием в деле защиты журналистов и борьбы против безнаказанности преступлений в их отношении. Назначение одного из сотрудников его аппарата в качестве контактного лица по данному вопросу - это единственная мера, которую он принял, и ее недостаточно", - подчеркивает в своем заявлении в связи с публикацией доклада Кристоф Делуар, генеральный секретарь "Журналистов без границ".

В докладе также отмечается, что, несмотря на снижение числа погибших, "давление на журналистов в 2020 году и различного рода нападки на них усилились". "Угрозы в отношение журналистов принимают все более скрытый характер, поэтому противостоять им становится все сложнее", - говорится в документе.