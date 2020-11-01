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Появились подробности дела о теракте в Ницце 

Lenta.ru и ещё 1 17 часов назад
Появились подробности дела о теракте в Ницце
Фото: Reuters
Выходец из Туниса, совершивший нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека, прибыл во Францию специально для совершения теракта. Об этом в воскресенье, 1 ноября, заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен в беседе с La Voix du Nord, передает ТАСС.

«Он находился на территории страны к тому моменту недолго. Он прибыл с очевидной целью убивать. Иначе как объяснить, что, едва приехав, он вооружился несколькими ножами», — объясняет глава ведомства.

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Планируется определить, когда у злоумышленника возник план нападения. На фоне произошедшего власти намерены усилить контроль на границах страны.

«Я не хочу, как предлагают крайне правые, видеть в каждом иностранце террориста. Но нам нельзя расслабляться», — отметил Дарманен.

Накануне по делу о теракте в Ницце задержали еще одного подозреваемого.
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В мире , МВД , ИТАР-ТАСС , Ницца , Тунис , Франция
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