Появились подробности дела о теракте в Ницце 

Выходец из Туниса, совершивший нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека, прибыл во Францию специально для совершения теракта. Об этом в воскресенье, 1 ноября, заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен в беседе с La Voix du Nord, передает ТАСС.
«Он находился на территории страны к тому моменту недолго. Он прибыл с очевидной целью убивать. Иначе как объяснить, что, едва приехав, он вооружился несколькими ножами», — объясняет глава ведомства.
Планируется определить, когда у злоумышленника возник план нападения. На фоне произошедшего власти намерены усилить контроль на границах страны.
«Я не хочу, как предлагают крайне правые, видеть в каждом иностранце террориста. Но нам нельзя расслабляться», — отметил Дарманен.
Накануне по делу о теракте в Ницце задержали еще одного подозреваемого.