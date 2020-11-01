Кишинёв готовят к Майдану: выборы признали состоявшимися 

ЦИК Молдавии объявил, что президентские выборы в стране состоялись. В голосовании уже поучаствовало более трети избирателей. Политолог Армен Гаспарян считает, что оппозиция готова устроить в Молдавии очередной майдан с последующим госпереворотом.

«Из Кишинева сообщают, что к движу «Мы здесь власть» все готово: актив оплачен, анонимные телеграм-каналы подтянуты, тему Приднестровья поднимут», — написал Гаспарян в своем телеграм-канале.

В избиркоме Молдавии заявили, что явка избирателей превысила 33,3%.

«Сегодняшние президентские выборы можно считать состоявшимися», — заявили в ЦИК страны.

Волеизъявление уже омрачилось инцидентом. В селе Варница произошла потасовка на участке, там распылили газ из баллончика. Группа радикалов требовала не пускать жителей Приднестровья на участок и пыталась закрыть перед ними двери.

Президентские выборы в Молдавии проходят сегодня, 1 ноября. Действующий глава государства Игорь Додон лидирует среди претендентов. Если он не победит в первом туре, то во втором может конкурировать с союзницей Запада Майей Санду.