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Кишинёв готовят к Майдану: выборы признали состоявшимися 

Майк Габриелян 17 часов назад
Кишинёв готовят к Майдану: выборы признали состоявшимися
Фото: РИА Новости
ЦИК Молдавии объявил, что президентские выборы в стране состоялись. В голосовании уже поучаствовало более трети избирателей. Политолог Армен Гаспарян считает, что оппозиция готова устроить в Молдавии очередной майдан с последующим госпереворотом.

«Из Кишинева сообщают, что к движу «Мы здесь власть» все готово: актив оплачен, анонимные телеграм-каналы подтянуты, тему Приднестровья поднимут», — написал Гаспарян в своем телеграм-канале.

В избиркоме Молдавии заявили, что явка избирателей превысила 33,3%.

«Сегодняшние президентские выборы можно считать состоявшимися», — заявили в ЦИК страны.

Волеизъявление уже омрачилось инцидентом. В селе Варница произошла потасовка на участке, там распылили газ из баллончика. Группа радикалов требовала не пускать жителей Приднестровья на участок и пыталась закрыть перед ними двери.
В Совете Федерации понадеялись на спокойные выборы в Молдавии
Президентские выборы в Молдавии проходят сегодня, 1 ноября. Действующий глава государства Игорь Додон лидирует среди претендентов. Если он не победит в первом туре, то во втором может конкурировать с союзницей Запада Майей Санду.
Ранее «Рамблер» сообщал, что политолог рассказал, как Додону выстоять против готовящегося майдана.
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В мире , Игорь Додон , Армен Гаспарян , Совет Федерации , Центризбирком России
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