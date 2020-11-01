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Турки разгромили памятник Геноцида армян во Франции 

Майк Габриелян 30 минут назад
Турки разгромили памятник Геноцида армян во Франции
Фото: Reuters
Памятник жертвам Геноцида армян в Лионе подвергся акту вандализма со стороны турок. Об этом сообщает АМИ «Новости-Армения» со ссылкой на офис Главного комиссара по делам диаспоры.
Вандалы написали на памятнике желтой краской «Серые волки». Так называется турецкая молодёжная организация ультраправых радикалов.
Это не первая атака агрессивно настроенных националистов на армянскую диаспору во Франции. Так, армяне проводили мирную акцию протеста 28 ноября. В ходе манифестации на них напали несколько турок с молотками, битами и ножами. Пострадали десять человек, включая женщину и ребенка. Состояние одного из пострадавших тяжелое. После этого в крупных городах Франции представители турецких и азербайджанских общин искали армян и армянские магазины для расправы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что армянский премьер Пашинян заявил, что в будущем Турция окажется возле границ Австрии.
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