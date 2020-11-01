«Как вы знаете, операция успешно продолжается. До сегодняшнего дня, многие села, города, поселки были освобождены от оккупации, в том числе города Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы. В целом, освобождено около 200 населенных пунктов и это продолжается. Я каждую неделю сообщаю о новых освобожденных городах и селах, надеюсь, что мы восстановим свою территориальную целостность», — цитирует Алиева РИА «Новости».

Также Алиев заявил, что Армения «не имеет оснований» для запроса военной помощи у России . «Армения фактически признала свое поражение. Как вы знаете, недавно премьер-министр Армении [ Никол Пашинян ] направил письмо президенту России, господину [Владимиру] Путину. Это письмо на самом деле — признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований», — сказал Алиев.

Азербайджан, по его утверждению, проводит военные операции «на признанных международным сообществом своих территориях».

«На территории Армении никакие операции не проводятся, у нас и нет таких планов. Если бы были, мы осуществили бы это в июле текущего года. Как вы знаете, тогда Армения напала на нас на государственной границе и мы, не пересекая государственную границу, вывели их с наших земель. Поэтому с одной стороны, он (Пашинян — ред.) признает свое поражение — об этом свидетельствует отправка этого письма, но, с другой, не хочет полностью сдаться», — отметил азербайджанский лидер.

Между тем пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики взяла в плен наемного боевика из Сирии, воевавшего на стороне азербайджанских военных.

«Сирийский наемник-террорист, плененный подразделениями армии обороны в ходе боев, является уроженцем сирийского Идлиба. Согласно первому допросу, пленник Юсуф Алаабет ал Хаджи родился в 1988 году, женат, имеет пять детей. Как заявил сам террорист, за участие в войне в Арцаха против «кафиров», ему обещали 2 тыс. долларов за месяц, еще 100 долларов за каждую отрезанную голову «кафира», — цитирует Степанян ТАСС.

В воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл с визитом в Азербайджан, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

Премьер Армении Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой начать «безотлагательные консультации» для определения формы поддержки и степени по обеспечению безопасности республики.

В МИД России заверили, что Россия окажет Еревану всю необходимую помощь в рамках союзнических обязательств, «если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении».

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. В прошлое воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.