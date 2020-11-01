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Алиев заявил о последствиях отказа от вывода войск Армении из Карабаха 

News.ru 2 часа назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод войск Армении из Нагорного Карабаха должен быть обеспечен путём мирных переговоров в кратчайшие сроки. В противном случае — Баку пойдет до конца.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
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Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
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В мире , Видео , Ильхам Алиев
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