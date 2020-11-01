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Зеленский рассказал о заговоре против себя на Украине 

Национальная Служба Новостей и ещё 13 17 часов назад
Зеленский рассказал о заговоре против себя на Украине
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что демарш Конституционного суда Украины является публичным проявлением заговора против президента и страны. Он обвинил в его организации «старые элиты и олигархов», сообщает РИА Новости.

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят — на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало», — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, на чаше весов сейчас находятся уничтожение всего, за что народ боролся «на всех майданах», и свобода.
Под демаршем КС Зеленский имеет ввиду решение Конституционного суда о признании неконституционной статью Уголовного кодекса за недостоверное декларирование и отмену права Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации, чтобы обнаружить конфликт интересов.
После этого кабмин Украины поручил возобновить доступ к реестру деклараций в разрез с решением КС, которое таким образом заблокировало возможность получить финансовую помощь от иностранных кредиторов и получить безвизовый режим с ЕС.
Ранее член Совета по межнациональным интересам при президенте России Богдан Безпалько заявил в эфире НСН, что Зеленский врет о безразличии к рейтингам.

«Я не верю в то, что он сам уйдет. Это произойдет только под давлением внешнеполитических игроков. Если украинцы захотят повернуться к России, то кураторы Зеленского потребуют от него отставки», — сказал эксперт.

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В мире , Богдан Безпалько , Владимир Зеленский , ЕС , Правительство Украины , РИА Новости , Киев
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