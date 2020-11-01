Саакашвили раскачивает обстановку в Грузии

Заявления оппозиционеров были сделаны после того, как ЦИК
Грузии опубликовала первые результаты прошедших парламентских выборов. После подсчета трети бюллетеней, на выборах лидирует правящая партия «Грузинская мечта». За нее отдали голоса около 55% избирателей. На втором месте — оппозиционный блок «Сила в единстве» с 24% голосов. Всего в грузинский парламент предварительно проходят семь партий. Впервые выборы в стране проходили по смешанной системе: 120 мест в парламенте будут отданы депутатам от партийных списков, а 30 — по мажоритарным округам.