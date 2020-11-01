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Турция осудила нападение на священника во Франции 

Lenta.ru 23 минуты назад
Осудили нападение: Турция поддержала православных и Францию
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Министерство иностранных дел Турции заявило, что страна осудила нападение на священника во Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как страна, которая много лет боролась со всеми видами терроризма, мы еще раз заявляем о своей солидарности с французским народом и православной общиной Франции», — подчеркнули в ведомстве и пожелали восстановиться пострадавшему священнику как можно скорее.

Нападение рядом с греческой церковью в Лионе произошло 31 октября, когда священник закрывал церковь. Нападавший дважды выстрелил в него из охотничьего ружья, после чего скрылся.
В результате священник был тяжело ранен. Стрелявшего в него мужчину взяли под стражу.
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В мире , МИД Турции , Турция , Франция
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