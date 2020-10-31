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Степанакерт обесточен после обстрела 

РИА Новости 1 час назад
Степанакерт обесточен
Фото: РИА Новости
Столица Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт обесточена, передает корреспондент РИА Новости.
Степанакерт остался без электричества в районе 22.40 мск. Сейчас весь город обесточен.
Вечером в субботу корреспондент РИА Новости сообщал, что в окрестностях Степанакерта прозвучала серия взрывов, в городе включилась воздушная тревога.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Обстрел Степанакерта повредил газопровод
Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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В мире , Война, Карабах , МИД , РИА Новости
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