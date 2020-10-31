Степанакерт обесточен

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Столица Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт обесточена, передает корреспондент РИА Новости.

Степанакерт остался без электричества в районе 22.40 мск. Сейчас весь город обесточен.

Вечером в субботу корреспондент РИА Новости сообщал, что в окрестностях Степанакерта прозвучала серия взрывов, в городе включилась воздушная тревога.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.