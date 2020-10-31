В мире выявили рекордное число случаев COVID

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорды: за сутки зафиксированы 535 928 случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

До этого рекордными были 505 756 случаев, зарегистрированные организацией накануне.

За сутки в мире скончались ещё 7 246 человек. За все время в мире выявлено более 45,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, всего свыше 1,1 миллиона человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.