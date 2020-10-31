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В мире за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом 

РИА Новости 1 час назад
В мире выявили рекордное число случаев COVID
Фото: РИА Новости
Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорды: за сутки зафиксированы 535 928 случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
До этого рекордными были 505 756 случаев, зарегистрированные организацией накануне.
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За сутки в мире скончались ещё 7 246 человек. За все время в мире выявлено более 45,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, всего свыше 1,1 миллиона человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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В мире , ВОЗ
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