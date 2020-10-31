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КГБ Белоруссии ищет в стране диверсантов 

News.ru 23 минуты назад
КГБ Белоруссии ищет диверсантов
Фото: Reuters
В Белоруссии разыскиваются группы, прошедшие диверсионную подготовку. Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
Ранее сообщалось, что белорусские пограничники задержали группу из четерёх человек с оружием и хорошим снаряжением. Все они оказались сторонниками некоего анархистского движения. Государственные СМИ связали задержанных со случаями поджогов.
При этом в КГБ заявили, что формирование преступной группы происходило на территории Украины. По версии комитетчиков, все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники и обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентирования на местности, мер конспирации.

Комитет госбезопасности обладает информацией об иных подобных преступных группах и проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение их противоправной деятельности, — заявил Бычек.

На границе Белоруссии задержали людей с оружием
3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская разведка перехватила разговор о фальсификации отравления Навального между Варшавой и Берлином. На следующий день запись обнародовало государственное телевидение. Из разговора, который ведут некие Ник и Майк, следует, что никакого отравления не было и всё это — спектакль, призванный лишить российской поддержки Белоруссию, где никак не получается сместить главу государства, который оказался «крепким орешком».
Как писал NEWS.ru Лукашенко призвал прекратить шутить по поводу перехваченного спецслужбами телефонного разговора между Берлином и Варшавой о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального.
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В мире , Алексей Навальный , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , КГБ РБ , Правительство РФ
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