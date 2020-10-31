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Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии 

РИА Новости 31 октября 2020
Саакашвили снял кандидатуру с должности премьера
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не заинтересован в должности премьер-министра Грузии.
Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" ранее выдвинула кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах. Саакашвили заявлял, что он готов занять должность главы правительства всего на два года, чтобы поставить Грузию на путь развития.

"Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находится физически, сообщу в ближайшие дни", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".

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В мире , Михаил Саакашвили
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