Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что заявления Азербайджана "об освобождении" непризнанной Нагорно-Карабахской республики означают стремление освободить его от армян.

"Это слово (освобождение) нуждается в "переводе". Оно означает освобождение Карабаха от армян, что является прямой угрозой геноцида…. Это в очередной раз доказывает, что Карабах под контролем Азербайджана означает Карабах без армян. Поэтому мы считаем, что в контексте Нагорного Карабаха, тем более сейчас, следует применить формулу "отделение во имя спасения", — говорится в интервью, текст которого размещен на сайте кабмина.

По словам Пашиняна, "для всех очевидно, что существование армян Нагорного Карабаха, которые всегда составляли свыше 80% населения, в составе Азербайджана невозможно".

"Эти события, когда против Нагорного Карабаха используются террористы, террористические методы — еще один аргумент в пользу права Нагорного Карабаха на независимость", — отметил Пашинян.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.