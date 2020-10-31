Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что заявления Азербайджана "об освобождении" непризнанной Нагорно-Карабахской республики означают стремление освободить его от армян.
"Это слово (освобождение) нуждается в "переводе". Оно означает освобождение Карабаха от армян, что является прямой угрозой геноцида…. Это в очередной раз доказывает, что Карабах под контролем Азербайджана означает Карабах без армян. Поэтому мы считаем, что в контексте Нагорного Карабаха, тем более сейчас, следует применить формулу "отделение во имя спасения", — говорится в интервью, текст которого размещен на сайте кабмина.
По словам Пашиняна, "для всех очевидно, что существование армян Нагорного Карабаха, которые всегда составляли свыше 80% населения, в составе Азербайджана невозможно".
"Эти события, когда против Нагорного Карабаха используются террористы, террористические методы — еще один аргумент в пользу права Нагорного Карабаха на независимость", — отметил Пашинян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.