"С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", — говорится в в сообщении.