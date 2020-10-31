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На границе Белоруссии с Украиной задержали группу радикалов с оружием 

РИА Новости 51 минуту назад
Белорусские пограничники задержали группу "радикально настроенных" людей с оружием вблизи украинской границы, сообщил РИА Новости официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Двадцать восьмого октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района манёвренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения", — сказал Бычковский.

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По его словам, у задержанных обнаружены две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамера, флеш-накопители, сим-карта украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения. Кроме того, у них были другая специальная экипировка и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах, отметил собеседник агентства.

"В настоящее время совместной следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств деятельности задержанных", — добавил Бычковский.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни.
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В мире , Видео , Антон Бычковский , Александр Лукашенко , РИА Новости
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