Антон Бычковский. Белорусские пограничники задержали группу "радикально настроенных" людей с оружием вблизи украинской границы, сообщил РИА Новости официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии

"Двадцать восьмого октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района манёвренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения", — сказал Бычковский.

По его словам, у задержанных обнаружены две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамера, флеш-накопители, сим-карта украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения. Кроме того, у них были другая специальная экипировка и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах, отметил собеседник агентства.

"В настоящее время совместной следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств деятельности задержанных", — добавил Бычковский.