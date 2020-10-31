Марш женщин, протестующих против политики белорусский властей и требующих проведения новых президентских выборов, проходит в субботу в Минске. Около сотни женщин собрались у кинотеатра "Беларусь" и двинулись в центр столицы, передает корреспондент ТАСС.
Сначала участницы марша прошли мимо СИЗО на улице Володарского, где содержатся арестованные за участие в протестных акциях. Проходя мимо изолятора, женщины скандировали "Выпускай!" С таким же требованием протестующие обратились к властям, проходя рядом со зданием КГБ, в СИЗО которого также находятся известные в Белоруссии политики, признанные правозащитным сообществом политзаключенными.
К маршу присоединились протестующие из числа людей с ограниченными возможностями, которые начали свою акцию от Красного костела в центре Минска. Сейчас в марше принимают участие более сотни человек. Правоохранительные органы пока не вмешиваются в происходящее, предупреждая участников акции о ее незаконном характере.