Греция объявила о частичном локдауне

Заведения общепита, бары, музеи, театры закрываются в Греции на месяц, масочный режим обязателен повсюду, сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
«Новые правила, которые вступят в силу в 6:00 утра во вторник, сосредоточены на двух сферах, способствующих передаче вируса: на развлечениях и перемещении граждан», — цитирует РИА Новости слова Мицотакиса в эфире греческого общественного телевидения ERT.
Он отметил, что в стране сохранится работа промышленности, розничной торговли, школ.
Также работу продолжат отели и парикмахерские.
30 октября в Греции за сутки выявили 1690 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
22 октября власти Греции приняли решение ввести комендантский час в ряде районов страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.