Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Премьер Греции объявил о частичном локдауне 

RT на русском 1 час назад
Греция объявила о частичном локдауне
Фото: Reuters
Заведения общепита, бары, музеи, театры закрываются в Греции на месяц, масочный режим обязателен повсюду, сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

«Новые правила, которые вступят в силу в 6:00 утра во вторник, сосредоточены на двух сферах, способствующих передаче вируса: на развлечениях и перемещении граждан», — цитирует РИА Новости слова Мицотакиса в эфире греческого общественного телевидения ERT.

Он отметил, что в стране сохранится работа промышленности, розничной торговли, школ.
Также работу продолжат отели и парикмахерские.
30 октября в Греции за сутки выявили 1690 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
22 октября власти Греции приняли решение ввести комендантский час в ряде районов страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.
Видео дня. Ефремов не поедет в колонию и останется в Москве
RT на русском: последние новости
Страны ЕС получат вакцину от COVID-19 одновременно Страны ЕС получат вакцину от COVID-19 одновременно На Украине главу Конституционного суда вызвали на допрос На Украине главу Конституционного суда вызвали на допрос В ВОЗ выразили обеспокоенность долгосрочными последствиями COVID-19 В ВОЗ выразили обеспокоенность долгосрочными последствиями COVID-19
В мире , Кириакос Мицотакис , РИА Новости , Греция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
00:10
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
00:54
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
00:13
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
02:09
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
01:53
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
00:27
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
01:50
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
Момент взрыва в больнице попал на видео
00:50
Момент взрыва в больнице попал на видео
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
00:33
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
00:20
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение