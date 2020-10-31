Греция объявила о частичном локдауне

«Новые правила, которые вступят в силу в 6:00 утра во вторник, сосредоточены на двух сферах, способствующих передаче вируса: на развлечениях и перемещении граждан», — цитирует РИА Новости слова Мицотакиса в эфире греческого общественного телевидения ERT.