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Мексиканский магнат раздаст миллион песо после выздоровления от COVID-19

Праймиещё 3
28 минут назад
Мексиканский миллиардер из списка Forbes Рикардо Салинас Плиего обещал раздать клиентам своего банка Azteca миллион песо (около 3,7 миллиона рублей), на это его натолкнуло выздоровление от коронавирусной инфекции.
Миллионер изменил свою жизнь после COVID-19
Фото: ТАССТАСС
"Сегодня я проснулся с желанием раздать 1 миллион песо, которые переведут в ваше приложение Banco Azteca. Помогите решить, как их распределить: 1000 переводов по 1000 песо, 200 по 5000 или 100 по 10 000 песо", — написал Салинас в в Twitter.
По итогам голосования глава и основатель Salinas Group, которая владеет активами в сфере телекоммуникаций, развлечений, транспорта, финансовых услуг и торговли, сообщил, что в понедельник объявит, как распределятся 100 премий по 10 000 песо.
В другом сообщении предприниматель пояснил, что решение вызвано отрицательным результатом очередного теста на COVID-19 после перенесенной болезни.
Акция вызвала вал критики среди его подписчиков, которые в частности предлагали адресно помочь детям с раком или продовольственному фонду.
В мире,Forbes,
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