Миллионер изменил свою жизнь после COVID-19

Мексиканский миллиардер из списка Forbes Рикардо Салинас Плиего обещал раздать клиентам своего банка Azteca миллион песо (около 3,7 миллиона рублей), на это его натолкнуло выздоровление от коронавирусной инфекции.

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"Сегодня я проснулся с желанием раздать 1 миллион песо, которые переведут в ваше приложение Banco Azteca. Помогите решить, как их распределить: 1000 переводов по 1000 песо, 200 по 5000 или 100 по 10 000 песо", — написал Салинас в в Twitter.

По итогам голосования глава и основатель Salinas Group, которая владеет активами в сфере телекоммуникаций, развлечений, транспорта, финансовых услуг и торговли, сообщил, что в понедельник объявит, как распределятся 100 премий по 10 000 песо.

В другом сообщении предприниматель пояснил, что решение вызвано отрицательным результатом очередного теста на COVID-19 после перенесенной болезни.