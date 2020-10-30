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Порошенко предложил план по выходу Украины из кризиса

News.ru
4 часа назад
Бывший президент Украины Пётр Порошенко предложил пять шагов для выхода страны из конституционного кризиса. Он озвучил их в видеообращении, опубликованном на сайте партии Порошенко «Европейская солидарность».
Порошенко предложил антикризисный план
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По мнению украинского экс-президента, во-первых, Зеленский должен «почитать Конституцию» и вернуться в правовое поле. Второй шаг — «удивить» прозрачным конкурсом и кандидатурами на должности судей Конституционного суда.
Третьим шагом, по версии Порошенко, должен стать такой же прозрачный конкурс на должности глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Государственного бюро расследований. В-четвертых, требуется продолжение реформы в средней апелляционной и нижней звеньях судебной системы.
Завершающим и самым важным шагом Порошенко считает немедленное принятие закона, который восстановит жёсткое электронное декларирование и уголовную ответственность за умышленное сокрытие сведений о реальном имущественном положении.
Кроме того, для выхода из кризиса Зеленскому нужно срочно встретиться с лидерами парламентских фракций.
Я лично готов ему помочь найти выход из ситуации исключительно в правовом поле. Напоминаю: президент не имеет права распускать Конституционный суд. Он имеет право распускать только парламент, и то исключительно по основаниям, предусмотренным Основным законом, — заключил Порошенко.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Зеленский внёс в парламент проект закона о признании ничтожным решения Конституционного суда об изменениях в антикоррупционном законодательстве и досрочном прекращении полномочий состава КС.
Документ содержит три статьи: «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах», «Восстановление конституционного судопроизводства» и третью статью, определяющую вступление законопроекта в силу на следующий день после опубликования его в парламентской газете «Голос Украины».
В мире,Украина,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,
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