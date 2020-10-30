Порошенко предложил антикризисный план

Бывший президент Украины Пётр Порошенко предложил пять шагов для выхода страны из конституционного кризиса. Он озвучил их в видеообращении, опубликованном на сайте партии Порошенко «Европейская солидарность».

По мнению украинского экс-президента, во-первых, Зеленский должен «почитать Конституцию» и вернуться в правовое поле. Второй шаг — «удивить» прозрачным конкурсом и кандидатурами на должности судей Конституционного суда.

Третьим шагом, по версии Порошенко, должен стать такой же прозрачный конкурс на должности глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Государственного бюро расследований. В-четвертых, требуется продолжение реформы в средней апелляционной и нижней звеньях судебной системы.

Завершающим и самым важным шагом Порошенко считает немедленное принятие закона, который восстановит жёсткое электронное декларирование и уголовную ответственность за умышленное сокрытие сведений о реальном имущественном положении.

Кроме того, для выхода из кризиса Зеленскому нужно срочно встретиться с лидерами парламентских фракций.

Я лично готов ему помочь найти выход из ситуации исключительно в правовом поле. Напоминаю: президент не имеет права распускать Конституционный суд. Он имеет право распускать только парламент, и то исключительно по основаниям, предусмотренным Основным законом, — заключил Порошенко.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Зеленский внёс в парламент проект закона о признании ничтожным решения Конституционного суда об изменениях в антикоррупционном законодательстве и досрочном прекращении полномочий состава КС.