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Финляндия заявила об угрозе со стороны России

Павел Тиунов
1 час назад
Политика России угрожает безопасности Финляндии, заявил президент страны Саули Ниинисте. По его словам, отношения с Москвой сильно ухудшились из-за произошедших в 2020 году событий, сообщает издание yle.
Финляндия заявила об угрозе со стороны России
Фото: Министерство обороны ФинляндииМинистерство обороны Финляндии
В качестве факторов, повлиявших на напряжение между Россией и Финляндией, Ниинисте назвал предполагаемое отравление блогера Алексея Навального и ситуацию в Белоруссии. Кроме того, по его словам, на отношения Москвы с Хельсинки повлияла эскалация карабахского конфликта.
Госсовет Финляндии в своем докладе отметил, что Россия продолжает придерживаться силовой внешней политики, поэтому уровень безопасности в отдельных финских регионов оставляет желать лучшего.
Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские журналисты из издания «Чжунго цзюньван» заявили, что Финляндия закупает вооружение у США из-за угрозы нападения со стороны России. По их словам, раньше финны придерживались нейтралитета в международных отношениях, однако после вступления в Евросоюз в 1995 году начали «склоняться» в сторону Запада. Явное сближение Финляндии с США начало проявляться после событий 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ. С тех пор Хельсинки активно закупает вооружение повышенной боевой готовности. В октябре 2020 года в Вашингтоне одобрили продажу финской армии более сотни истребителей. Поставка боевых самолетов в Финляндию будет проходить в два этапа: первый предполагает отправку 58 истребителей F/A-18 и 14-ти самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G, второй - переброску в Финляндию 64 истребителей F-35A. Общая сумма контрактов оценивается в 27, 2 миллиарда долларов.
В мире,Алексей Навальный,ЕС,Москва,Россия,Финляндия,
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