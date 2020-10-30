Финляндия заявила об угрозе со стороны России

Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские журналисты из издания «Чжунго цзюньван» заявили, что Финляндия закупает вооружение у США из-за угрозы нападения со стороны России. По их словам, раньше финны придерживались нейтралитета в международных отношениях, однако после вступления в Евросоюз
в 1995 году начали «склоняться» в сторону Запада. Явное сближение Финляндии с США начало проявляться после событий 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ. С тех пор Хельсинки активно закупает вооружение повышенной боевой готовности. В октябре 2020 года в Вашингтоне одобрили продажу финской армии более сотни истребителей. Поставка боевых самолетов в Финляндию будет проходить в два этапа: первый предполагает отправку 58 истребителей F/A-18 и 14-ти самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G, второй - переброску в Финляндию 64 истребителей F-35A. Общая сумма контрактов оценивается в 27, 2 миллиарда долларов.