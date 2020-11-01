В Турции появился налог на проживание в отелях 

С 1 ноября в Турции вводится налог на проживание в отелях, который начинает действовать, несмотря на и без того тяжёлую ситуацию в туристической отрасли на фоне коронавируса.

Налог на проживание в отелях станет очередным ударом по туротрасли, в которой надеются, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган вновь отложит эту меру, сообщает РИА Новости.

Налог должен был начать действовать с 1 апреля 2020 года, но Эрдоган отложил его введение в рамках помощи туристической отрасли, которая пострадала от пандемии.

Срок введения налога уже подошел, но ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения, и мы полагаем, что такое решение будет принято, — прокомментировал ситуацию представитель Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB).

Масштабы кризиса в сфере туристического бизнеса в Турции таковы, что власти страны едва ли смогут получить какие-либо средства от туроператоров, отельеров, агентств или даже самих туристов, заметил представитель TURSAB.

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык ранее заявлял, что введение налога на проживание в отелях приведёт к подорожанию стоимости размещения. Отельеры страны неоднократно жаловались на введение налога, но власти эти призывы не слышат, сказал Айык.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе пояснила, кого коснётся новый налог. По её словам, его будут платить только самостоятельные туристы, которые сами забронируют отель в нём самом или через интернет.

Как сообщал NEWS.ru, ранее туристки из России рассказали о «неудобствах и нарушениях своих прав» во время отдыха в Турции. По их словам, из-за эпидемиологической обстановки отпуск получается смазанным.