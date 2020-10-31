Трамп развязал холодную войну с Россией

К концу президентского срока Дональда Трампа США подходят, ухудшив отношения со многими странами, даже с традиционными союзниками, а с Россией Китаем , как подчёркивает бывший американский госсекретарь Джордж Шульц, и вовсе приближаются к ситуации холодной войны 2.0

На посту президента США Дональд Трамп руководствовался своим опытом в сфере бизнеса, политического опыта он не имел, а к советникам и помощникам мало прислушивался, если прислушивался вообще, поэтому ни о каких дипломатических канонах речи не шло, а сотрудники внешнеполитического ведомства оказались в затруднительном положении — американский лидер один за одним публиковал посты в Twitter, часто с резкими выпадами в сторону других государств.

Холодная война возвращается

Джордж Шульц, возглавлявший Госдепартамент в 1982-1989 годах, в своей статье, опубликованной 30 октября на сайте ежемесячного издания ассоциации, которая представляет американских дипломатов, так описал сложившуюся на сегодняшний день ситуацию: «Наши отношения с большей частью остального мира стали характеризоваться недоверием, граничащим с враждебностью, даже в том, как Вашингтон обращается с близкими союзниками в Европе и Азии. Мы приближаемся к ситуации второй холодной войны в наших отношениях с Китаем и Россией. Опора на военные угрозы при минимальных дипломатических усилиях — или вообще без них — является наиболее заметной чертой наших отношений с государствами, которые мы связываем с антиамериканскими настроениями и действиями».

О холодной войне XX века между США и СССР политик знает не понаслышке: во-первых, ему в декабре ему исполнится 100 лет, во-вторых, он работал в администрациях двух президентов — республиканцев Ричарда Никсона (как министр финансов) и Рональда Рейгана (как госсекретарь).

Шульц констатировал, что к концу срока полномочий администрации Трампа — которая, похоже, считала, что отношения США с остальным миром — это игра с нулевой суммой и что эта игра основана прежде всего на личных отношениях между национальными лидерами, — недоверие на международном уровне изобилует, а для исправления ситуации потребуется много времени.

«Наши партнёры в этих усилиях должны будут вновь обрести уверенность в том, что мы действительно разделяем одни и те же демократические ценности и что мы действительно работаем для международной системы государств, которая приносит пользу всем нам. Даже нашим противникам придётся вновь обрести веру в то, что мы можем работать вместе в рамках борьбы с глобальными угрозами самому существованию человечества, даже если мы не согласны по другим вопросам. Для выполнения этой задачи может потребоваться более одного президентского срока», — предупредил бывший госсекретарь США.

Если предыдущий президент США Барак Обама вместе с Джо Байденом в бытность вице-президентом на протяжении 8 лет укрепляли связи внутри НАТО , с Евросоюзом в целом и его государствами-членами отдельно, разработали соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (предусматривающее полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе), то Трамп подписал указ о выходе США из числа стран, имеющих договорённости о создании этого нового регионального экономического объединения, в числе первых в течение 72 часов после инаугурации. Обама, конечно, тоже навязывал Европе решения, выгодные Вашингтону и не очень-то выгодные ей самой — чего стоит только введения санкций против России из-з референдума в Крыму, — но всё же не так нагло: Трамп попытался полюбовно уговорить канцлера ФРГ Ангелу Меркель поставить крест на «Северном потоке-2», но после того, как получил категоричный отказ, ввёл ограничительные меры против участников проекта, включая компании из Европы — традиционного союзника США. Кроме того, Трамп ввёл пошлины на отдельные категории европейских товаров.

Станут ли президентские выборы в США спасением для всего мира?

То, что ситуация примет такой оборот, 4 года назад многие и предположить не могли: Трамп обещал поладить с Россией, рассмотреть возможность отмены санкций и даже признания присоединения Крыма, никакого намёка на приближение холодной войны 2.0 и речи не шло. Однако, заняв пост в Белом доме, он продолжил курс своего предшественника и даже в чём-то переплюнул его. Как уточнил на форуме «Россия зовёт» 29 октября президент РФ Владимир Путин , нынешняя администрация за 3,5 года вводила санкции против России 46 раз, такого ещё никогда не было. Как подсчитала газета The Wall Street Journal, при Трампе Вашингтон в среднем увеличил число вводимых ежегодно санкций по сравнению с администрацией Обамы на 80%.

Стоит ли питать иллюзии, что Джо Байден в случае избрания изменит этот подход? Нет. Прежде всего потому, что он никогда не питал тёплых чувств к Москве. Мысля категориями холодной войны «или-или, третьего не дано», Байден, который в Белом доме курировал украинское направление, не мог себе даже позволить подумать о России хорошо, не говоря уже о публичной поддержке.

«Наше предположение заключается в том, что санкции останутся основным инструментом внешней политики (президента Байдена — ред.). Это (введение санкций — ред.) вызывает привыкание. Трудно устоять, если та или иная администрация прибегает к ним, и при этом понимает действенность этого одностороннего инструмента и видит предпосылки для введения санкций», — заявила эксперт компании Gibson, Dunn & Crutcher, которая занимается консалтингом в сфере санкционных вопросов, Джудит Элисон Ли в интервью The Wall Street Journal.

Чего ждать от Трампа 2.0?

Поведение Трампа по отношению к Москве — «никто не был с Россией жёстче, чем я» — можно оправдать двумя факторами: во-первых, противодействием со стороны демократического большинства в Палате представителей (а как известно, система государственной власти в США устроена так, что для принятия решений нужен консенсус всей ветвей), которая приняла закон о запрете единоличной отмены санкций президентом, во-вторых, у Трампа не было сплочённой команды как таковой и не было в ней людей, которые поддерживали бы его стремление поладить с Россией, наоборот, как рассказывают чиновники, многие из них саботировали его распоряжения, чтобы не допустить сближения двух стран.

Как писал в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» директор по исследованиям Европейского совета по международным делам (ECFR), ранее работавший в Институте Брукингса и Государственном департаменте США, признанный специалист по трансатлантическим отношениям и стратегическим вопросам Джереми Шапиро, российская политика Трампа была продуктом политического давления, внутренней оппозиции и бюрократической некомпетентности. Однако такая ситуация, по мнению эксперта, вряд ли сохранится во время второго срока: после провала импичмента Трамп оставил российский скандал в прошлом, со временем так называемые «старички» покинули кабинет, и теперь администрация 45-го президента укомплектована людьми, которые готовы и способны осуществлять политику, согласованную с его желаниями, без какого-либо беспокойного обращения к личным убеждениям, совести или повестке в Конгрессе.

«Вполне вероятно, что во второй срок политическое давление относительно снизится, а контроль президента над администрацией укрепится, чтобы создать с Россией при Путине кондоминиум, фактически соглашаясь на российскую сферу влияния на постсоветском пространстве. <…> Выборы в 2020 года, вероятно, определят, будет ли Америка стремиться заключить сделку с Россией, чтобы разделить Европу на сферы влияния, или начнёт новую идеологическую холодную войну против неё. Это суровый выбор. Маловероятно, что любой из этих вариантов повысит безопасность или стабильность в Европе. Ни неустойчивый эгоцентризм Дональда Трампа, ни манихейский пыл Джо Байдена не представляют собой прочной основы для политики в отношении России», — считает Шапиро.

Отношение к России — один из немногих вопросов, по которому в США достигнут двухпартийный консенсус, ни демократы, ни республиканцы не сомневаются, что нужно противодействовать Москве. Вопрос только в том, насколько ситуация ухудшится при том или ином президенте. Впрочем есть надежда, кто бы ни победил на выборах, что Россия получит небольшую передышку и сможет реализовать свои внешнеполитические цели, пока Трамп или Байден будет сдерживать Китай, который оба кандидата считают угрозой для США №1.