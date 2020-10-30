Он рассказал, что для завершения пандемии коронавирусной инфекции необходимо, чтобы иммунная прослойка достигла 60-70% населения, а первой страной, где это произойдет, может стать Швеция.

«Там просто некому будет болеть, все переболеют», — объяснил врач.

Он назвал стратегию Швеции по борьбе с COVID-19 (отпустить болезнь на свободу) замечательной при условии уверенности в медицине — в том, что хватит лекарств, палат реанимации, аппаратов искусственной вентиляции легких для спасения большинства пациентов, которые будут переносить инфекцию в тяжелой форме.

Жемчугов отметил, что в настоящее время в Швеции хоть и выявляется много заболевших коронавирусной инфекцией, но умирает мало больных.

«Главный критерий достаточности системы здравоохранения, конечно, количество погибших, потому что рост зараженных — это накат на медицину. Если будет расти количество погибших, значит, она не справляется, значит, где-то чего-то не хватает», — добавил он.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 45 миллионов человек. В России число заболевших превысило 1,59 миллиона, в Швеции — 121,1 тысячи человек.