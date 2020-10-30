Митрополит Амфилохий умер из-за коронавируса

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий скончался в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ).

«В пятницу, 30 октября 2020 года, накануне праздника св. Петра Цетинского, в 8:20 в Клиническом больничном центре Черногории, после принятия святого таинства причастия, скончался высокопреосвященный архиепископ Цетиньский митрополит Черногории и экзарх Печского трона Амфилохий», — говорится в сообщении.

Подробности о похоронах Амфилохия пообещали представить позднее.

6 октября стало известно, что митрополит Черногорско-Приморский заразился коронавирусом нового типа. Тогда у него не было серьезных симптомов инфекции, однако врачи приняли решение о госпитализации. Его доставили в Клинический больничный центр в Подгорице, чтобы контролировать его состояние.

Амфилохий (при рождении Ристо Радович) родился в селе Баре Радовича 7 января 1938 года. В возрасте 29 лет был пострижен в монашество, а через год — рукоположен в священники. Стал митрополитом Черногорско-Приморским в конце 1990 года.