Французы массово бежали из Парижа 

29 октября жители Парижа массово отправились за город перед введением жестких ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, написал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Накануне вечером на выездах из столицы образовались огромные пробки.
Общенациональный карантин был введен в стране на фоне второй волны эпидемии коронавирусной инфекции. Президент страны Эммануэль Макрон в своем обращении к согражданам отметил, что «только так можно остановить вирус». Местным жителям разрешено ходить на работу, посещать врача или родственников, а также гулять недалеко от дома.
При этом во всех случаях понадобится письменное удостоверение. Продолжают функционировать школы, дома престарелых и другие социальные учреждения. Работа баров, магазинов, музеев временно приостановлена. Предварительно ограничения будут действовать до 1 декабря.
«Париж без театров, музеев и кафе — уже не Париж», — прокомментировал ситуацию житель французской столицы Жан-Пьер.
Он подчеркнул, что сегодня у большинства французов есть возможность работать удаленно, поэтому оставаться в городе нет никакой необходимости.
Того же мнения придерживается студентка по имени Элизабет. Он отметила, что покинула столицу, поскольку у ее родителей есть дом у моря.
Смирнов подчеркнул, что вечером 29 октября все выезды из Парижа были перегружены. Заторы на дорогах, по его словам, побили все рекорды. Суммарная длина пробок составила более 500 километров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин исключил запуск общенационального локдауна в России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По словам главы государства, в стране есть четкое понимание, как бороться с пандемией без жестких карантинных мер.