Французы массово бежали из Парижа 

29 октября жители Парижа массово отправились за город перед введением жестких ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, написал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов . Накануне вечером на выездах из столицы образовались огромные пробки.

Общенациональный карантин был введен в стране на фоне второй волны эпидемии коронавирусной инфекции. Президент страны Эммануэль Макрон в своем обращении к согражданам отметил, что «только так можно остановить вирус». Местным жителям разрешено ходить на работу, посещать врача или родственников, а также гулять недалеко от дома.

При этом во всех случаях понадобится письменное удостоверение. Продолжают функционировать школы, дома престарелых и другие социальные учреждения. Работа баров, магазинов, музеев временно приостановлена. Предварительно ограничения будут действовать до 1 декабря.

«Париж без театров, музеев и кафе — уже не Париж», — прокомментировал ситуацию житель французской столицы Жан-Пьер.

Он подчеркнул, что сегодня у большинства французов есть возможность работать удаленно, поэтому оставаться в городе нет никакой необходимости.

Того же мнения придерживается студентка по имени Элизабет. Он отметила, что покинула столицу, поскольку у ее родителей есть дом у моря.

Смирнов подчеркнул, что вечером 29 октября все выезды из Парижа были перегружены. Заторы на дорогах, по его словам, побили все рекорды. Суммарная длина пробок составила более 500 километров.