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Украинская экс-министр заявила, что страна «трещит по швам» 

РИА Новости 13 минут назад
«Украина трещит по швам»
Фото: Reuters
Экс-министр юстиции Украина Елена Лукаш прокомментировала итоги местных выборов в стране.
По ее мнению, успех региональных партий указывает на отсутствие в государстве политической партии государственного масштаба, и в этих условиях продолжится "феодализация" Украины.

"Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина", — сказала Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".

Бывший министр отметила, что жители регионов страны, тяжело пережившие экономические последствия пандемии коронавируса, больше не надеются на центральную власть и полагаются на местных лидеров.
Местные выборы прошли на Украине в воскресенье. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном Зеленским по пяти темам. Согласно данным exit poll социологической группы "Рейтинг", участие в президентском опросе приняли 67 процентов украинцев, которые пришли на выборы. По информации Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88 процента.
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В мире , Украина , Елена Лукаш
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