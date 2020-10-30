В Нью-Йорке проходит аукцион, на котором можно будет приобрести различные специальные устройства КГБ времен Холодной войны. Среди интересных аксессуаров значатся пистолет, замаскированный под тюбик от губной помады, сумочка со скрытой камерой, прослушивающее устройство для гостиничного номера и многое другое. По некоторым данным на аукционе даже будет выставлена настольная лампа, принадлежавшая Иосифу Сталину. Всего на аукцион заявлено около 400 лотов. Ранее все эти предметы были выставлены в музее шпионажа на Манхэттене. Такая распродажа проходит впервые. Коллекционеры со всего мира проявили огромный интерес к аукциону. Торги пройдут онлайн.
Появилось видео аукциона с устройствами КГБ
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