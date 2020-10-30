Новое заявление Минобороны Армении попало на видео 

В Министерстве обороны Армении заявили, что группа террористов из Сирии получила контроль над одним из районов Нагорного Карабаха. По заявлениям армянской стороны это Азербайджан передал террористам территории. К таким выводам пришла разведка Армении, изучив перехваченные радио— и телефонные разговоры азербайджанских военных. Представители Азербайджана эту информацию никак не прокомментировали.

Ранее представители США заявляли о том, что армянская стороны несет серьезные потери в ходе конфликта. Россия призывает Азербайджан и Армению немедленно ввести режим прекращения огня и сесть за стол переговоров для урегулирования данного конфликта.