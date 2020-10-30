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Новое заявление Минобороны Армении попало на видео 

Вадим Дроздов 29 минут назад
В Министерстве обороны Армении заявили, что группа террористов из Сирии получила контроль над одним из районов Нагорного Карабаха. По заявлениям армянской стороны это Азербайджан передал террористам территории. К таким выводам пришла разведка Армении, изучив перехваченные радио— и телефонные разговоры азербайджанских военных. Представители Азербайджана эту информацию никак не прокомментировали.
Ранее представители США заявляли о том, что армянская стороны несет серьезные потери в ходе конфликта. Россия призывает Азербайджан и Армению немедленно ввести режим прекращения огня и сесть за стол переговоров для урегулирования данного конфликта.
"Военного решения конфликта нет", — добавил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
В мире , Видео , Роберт О'брайен , Министерство обороны
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