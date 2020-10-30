Посол Украины Португалии рассказала о том, как будет функционировать так называемая Крымская платформа, цель которой — возврат полуострова Украине. В своей статье дипломат выразила возмущение незаконным призывом крымских жителей на службу в российскую армию, забыв упомянуть, что все призывники ранее по собственной воле получили российские паспорта.

Инна Огнивец (Inna Ohnivets)

Цель «Крымской платформы» — объединить все международные действия, направленные на снятие временной оккупации Крыма Россией , начиная от санкций и политики не признания, демилитаризации, вопросов транспорта и инфраструктуры до действий в гуманитарной и экологической сферах.

8 октября 2020 года был опубликован третий доклад генерального секретаря ООН о «Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе , Украина». Ключевым элементом доклада стало обращение генерального секретаря ООН к Российской Федерации, чтобы она, как страна-оккупант, положила конец серьезным нарушениям прав человека и выполнила все свои обязательства, согласно международному гуманитарному праву и законам о правах человека.

В период с 2014 года Россия провела 11 призывных кампаний в Крыму, и тем самым незаконно привлекла около 25 тысяч крымчан к службе в своей армии. Сейчас проходит двенадцатая призывная кампания. Украина обратилась к международному сообществу, чтобы оно публично осудило эти действия России как серьезное нарушение международного гуманитарного права, а также Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно этим нормам, оккупирующие силы не могут заставлять людей служить в своей армии, а также оказывать давление и заниматься пропагандой, чтобы привлечь людей к несению добровольной службы в своих войсках.

Позиция Украины остается неизменной: Россия нарушает международное право, призывая населения Крымского полуострова для службы в Вооруженных силах Российской Федерации и преследуя отказников. Помимо этого, Россия проводит мероприятия по пропаганде военной службы среди широких масс населения, привлекая к участию в них людей всех возрастов, в том числе несовершеннолетних. Все это происходит на фоне быстрого распространения covid-19.

Наши партнеры — США и ЕС — повторно осудили эти действия.

В частности, в своем заявлении от 15 октября 2020 года ЕС осудил действия России, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, а также новые попытки насильственной интеграции незаконно аннексированных Крыма и Севастополя. Более того, ЕС напомнил, что Россия обязана гарантировать защиту прав человека на полуострове. Европа надеется, что Россия положит конец всем нарушениям международного права в Крыму.

Посольство США на Украине обратилось к России с просьбой покончить с «незаконной игрой» и остановить призывную кампанию на оккупированном полуострове, ведь она серьезно нарушает международное гуманитарное право. Кроме того, они попросили Россию оставить территорию Украины.

Бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес (Ben Hodges) 23 октября 2020 года во время прямой конференции Киев-Вашингтон в очередной раз выразил уверенность в том, что в конце концов Крым вернется Украине. Он напомнил о важности непризнания легитимности любых действия России на полуострове в долгосрочной перспективе, это стратегически важно. Ходжес подчеркнул, что непризнание США незаконной аннексии Литвы, Латвии и Эстонии — хорошая модель, которую можно применить и в ситуации с Крымом.

Для обеспечения эффективности международного ответа на текущую оккупацию Крыма и другие связанные с этим угрозы, Украина предлагает создать новый консультационный и координационный формат: «Крымскую платформу».

В сентябре этого года во время своего выступления на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Международной Крымской платформы. Ее цель — защищать права населения Крыма и гарантировать деоккупацию полуострова.

В послании Верховной Раде Украины от 20 октября 2020 года Зеленский подтвердил, что он обсуждал эту инициативу с несколькими представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и других стран-партнеров. Многие из них готовы поддержать ее и принимать в ее деятельности активное участие.

К. Квинн (C. Quinn) поверенная в делах США на Украине 26 октября 2020 года встретилась с первым заместителем министра по иностранным делам Украины Э. Джапаровой (E. Dzhaparova). Во время встречи Квинн сообщила, что США готовы участвовать в создании «Крымской платформы», начало которой положила Украина.

Исходя из вышесказанного, цель «Крымской платформы» — объединить все международные действия, направленные на снятие временной оккупации Крыма Россией, начиная от санкций и политики непризнания, демилитаризации, вопросов транспорта и инфраструктуры до действий в гуманитарной и экологической сферах.

Крым должен оставаться на международной повестке дня, чтобы восстановить территориальную целостность Украины.

Мы уже начали консультации с нашими партнерами по созданию «Крымской платформы». На первый семестр 2021 года запланировано проведение саммита в Киеве.