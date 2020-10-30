Байден заявил о росте влияния России на Кубе

"Нам нужно проголосовать, чтобы был выработан новый курс в отношении Кубы. Подход действующей администрации не дает результатов. Сейчас Куба не ближе к свободе и демократии, чем четыре года назад", — сказал политик.

По его мнению, " Россия восстановила масштабное присутствие в Гаване".

Флорида входит в сравнительно небольшое число "колеблющихся" штатов — тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Трамп и Байден в последние дни перед выборами президента, намеченными на 3 ноября, уделили ключевое внимание проведению агитации во Флориде. Победа в штате дает кандидату 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Это больше, чем в любом другом "колеблющемся" штате. На президентских выборах 2016 года во Флориде победил Трамп.