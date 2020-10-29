Президент СШАДональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде поделился своей оценкой заявлений о "российском вмешательстве" в американские выборы.
"Знаете, что они (демократы. — Прим. ред.) сейчас делают? Они обвиняют Россию . <...> Россия принесла компьютер (Хантера Байдена. — Прим. ред.) в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!"
Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне кандидата в президенты от демократов Джо Байдена Хантере. В частности, издание привело электронные письма и другие сведения, по оценке Трампа, подтверждающие коррумпированность Байдена.
Ранее кандидат от демократов отрицал какое-либо участие в делах своего сына. Его оппоненты, в частности Трамп, уверены, что именно благодаря отцу Хантер получал выгодные проекты на Украине и в Китае.
Демократы называют обвинения "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна Россия. Разведка США и Москва эту связь опровергли.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.