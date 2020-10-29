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Зеленский созвал СНБО из-за действий Конституционного суда 

News.ru 1 час назад
Зеленский созвал заседание СНБО
Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает офис главы государства.
Поводом для созыва СНБО стало решение Конституционного суда отменить ряд антикоррупционных норм. По мнению президента, достижениям страны в сфере борьбы с коррупцией наносят «сокрушительные» удары. Это требует немедленной и жесткой реакции, считает он.

[СНБО созван] для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны, — цитирует ТАСС сообщение офиса Зеленского.

Как ранее писал NEWS.ru, Зеленский ранее инициировал опрос избирателей. Он спросил у украинцев, согласны ли они на введение пожизненного тюремного срока для чиновников за коррупцию, на создание в Донбассе свободной экономической зоны, на сокращение числа народных депутатов, на легализацию марихуаны для медицинских целей и на право Украины воспользоваться меморандумом о гарантиях безопасности от 1994 года для восстановления территориальной целостности страны.
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В мире , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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