Зеленский созвал заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает офис главы государства.

Поводом для созыва СНБО стало решение Конституционного суда отменить ряд антикоррупционных норм. По мнению президента, достижениям страны в сфере борьбы с коррупцией наносят «сокрушительные» удары. Это требует немедленной и жесткой реакции, считает он.

[СНБО созван] для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны, — цитирует ТАСС сообщение офиса Зеленского.

Как ранее писал NEWS.ru, Зеленский ранее инициировал опрос избирателей. Он спросил у украинцев, согласны ли они на введение пожизненного тюремного срока для чиновников за коррупцию, на создание в Донбассе свободной экономической зоны, на сокращение числа народных депутатов, на легализацию марихуаны для медицинских целей и на право Украины воспользоваться меморандумом о гарантиях безопасности от 1994 года для восстановления территориальной целостности страны.