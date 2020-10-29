Киев выразил протест России из-за гумпомощи в Донбассе

Украинский МИД выразил протест дипведомству РФ в связи с очередным гуманитарным конвоем, доставившим помощь на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Об этом говорится в комментарии министерства в четверг.
"Украинский МИД выразил решительный протест Министерству иностранных дел РФ в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины", — заявило дипведомство.
Как считают в министерстве, российская сторона "незаконно переместила на территорию Украины так называемый гуманитарный конвой для населения на временно оккупированных РФ территориях в Донецкой и Луганской областях без официального согласия украинской стороны, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста".
Как подчеркнули в министерстве, в МИД РФ отправлена нота протеста с требованием "неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов".