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Киев выразил протест в связи с доставкой Россией помощи в Донбасс 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Киев выразил протест России из-за гумпомощи в Донбассе
Фото: РИА Новости
Украинский МИД выразил протест дипведомству РФ в связи с очередным гуманитарным конвоем, доставившим помощь на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Об этом говорится в комментарии министерства в четверг.

"Украинский МИД выразил решительный протест Министерству иностранных дел РФ в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины", — заявило дипведомство.

Как считают в министерстве, российская сторона "незаконно переместила на территорию Украины так называемый гуманитарный конвой для населения на временно оккупированных РФ территориях в Донецкой и Луганской областях без официального согласия украинской стороны, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста".
Как подчеркнули в министерстве, в МИД РФ отправлена нота протеста с требованием "неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов".
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Комментарии
В мире , МИД , Международный комитет Красного Креста , Донецкий , Киев
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