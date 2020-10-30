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Во Франции сообщили, что теракт в Ницце совершил выходец из Туниса 

Газета.Ru и ещё 4 34 минуты назад
Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар уведомил, что мужчина, напавший на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце является выходцем из Туниса, передает РИА "Новости". Он рассказал, что у преступника нашли документы итальянского Красного креста на имя уроженца Туниса 1999 года рождения.
По словам прокурора, напавший на верующих в Ницце ранее не попадал в поле зрение спецслужб. Как сообщалось, французские следователи установили личность нападавшего.
Во время допроса преступник сообщил им, что его зовут Брахим. 29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена.
Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.
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Комментарии 33
В мире , Видео , Международный комитет Красного Креста , РИА Новости , Кайруан , Ницца , Тунис , Франция
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