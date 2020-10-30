Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар уведомил, что мужчина, напавший на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце является выходцем из Туниса , передает РИА "Новости". Он рассказал, что у преступника нашли документы итальянского Красного креста на имя уроженца Туниса 1999 года рождения.

По словам прокурора, напавший на верующих в Ницце ранее не попадал в поле зрение спецслужб. Как сообщалось, французские следователи установили личность нападавшего.

Во время допроса преступник сообщил им, что его зовут Брахим. 29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена.

Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.