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Барселона в 2022 году станет лесной столицей Европы

РИА Новости
2 часа назад
В 2022 году Барселона станет Лесной столицей Европы, сейчас это звание носит немецкий город Бонн, сообщает ЕвроПульс.
Барселона в 2022 году станет лесной столицей Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Титул с 2014 года присуждает Европейский институт леса (EFI). В разные годы его носили Бильбао, Вена, Осло, в 2015 году — Санкт-Петербург, а в следующем году он перейдет к Праге.
За это звание с Барселоной соперничали Мадрид, Сория (Испания) и Нови-Сад (Сербия).
Основная цель Лесной столицы Европы – привлечь внимание жителей и специалистов к вопросам сохранения лесов и биоразнообразия.
В мире,Бонн,
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