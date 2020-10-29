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США расширили санкции против Ирана 

РИА Новости и ещё 5 3 часа назад
США расширили санкции против Ирана
Фото: РИА Новости
США внесли в санкционные списки по Ирану пятерых человек и 11 компаний, говорится на сайте американского минфина.
Среди пятерых физических лиц — четверо граждан Ирана и один гражданин Индии. Они занимают руководящие должности в попавших под ограничения компаниях.
В числе компаний — четыре иранских, пять китайских из Гонконга и две сингапурских. Они относятся к нефтехимическому сектору и грузоперевозкам.
Как говорится на сайтеминфина, эти структуры были задействованы в продаже и закупках нефтехимической продукции из Ирана при посредничестве уже находящейся под санкциями компании Triliance Petrochemical Co. Ltd.
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В мире , Минфин , Багдад , Гонконг , Индия , Ирак , Иран , Китай , Сингапур , США
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