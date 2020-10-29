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Кикабидзе объяснил исполнение песни на русском языке 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Кикабидзе объяснил исполнение песни на русском языке
Фото: РИА Новости
Певец и актер Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему в четверг открыл митинг сторонников Михаила Саакашвили на площади Свободы песней «Тбилисо» на русском и грузинском языках. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Чтобы узнали, какая мы красивая страна», — сказал артист, комментируя критику в свой адрес.

Исполнение Кикабидзе песни на русском языке вызвало издевательские комментарии в социальных сетях, и они продолжаются.
Пользователи пишут, что теперь впору переименовывать площадь Свободы обратно в площадь Ленина, как она называлась во времена СССР, а также считают, что Кикабидзе и его аудитория «совсем сошли с ума».

«А чего не спели «День Победы» или «Катюшу?», «Он что, на Красной Площади?» — пишут в соцсетях.

Напомним, что партия экс-президента Саакашвили постоянно обвиняет Россию во всех проблемах Грузии. После 2008 года власти Грузии выступали против фильмов и песен на русском языке.
По данным опросов, партия Саакашвили получит 22%, а правящая «Грузинская мечта» — 55%.
Кикабидзе в последнее время отметился рядом антироссийских высказываний. Он обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии и поэтому отказывается приезжать в Россию после войны 2008 года. Он также заявлял о готовности участвовать в переговорах с русскими, абхазами и осетинами, если в результате парламентских выборов власть в Грузии сменится.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Кикабидзе возглавил партийный список партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парламент республики, которые состоятся 31 октября.
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Комментарии 15
В мире , Михаил Саакашвили , Вахтанг Кикабидзе , Грузия , Тбилиси
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