Кикабидзе объяснил исполнение песни на русском языке 

Певец и актер Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему в четверг открыл митинг сторонников Михаила Саакашвили на площади Свободы песней «Тбилисо» на русском и грузинском языках. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Чтобы узнали, какая мы красивая страна», — сказал артист, комментируя критику в свой адрес.

Исполнение Кикабидзе песни на русском языке вызвало издевательские комментарии в социальных сетях, и они продолжаются.

Пользователи пишут, что теперь впору переименовывать площадь Свободы обратно в площадь Ленина, как она называлась во времена СССР, а также считают, что Кикабидзе и его аудитория «совсем сошли с ума».

«А чего не спели «День Победы» или «Катюшу?», «Он что, на Красной Площади?» — пишут в соцсетях.

Напомним, что партия экс-президента Саакашвили постоянно обвиняет Россию во всех проблемах Грузии. После 2008 года власти Грузии выступали против фильмов и песен на русском языке.

По данным опросов, партия Саакашвили получит 22%, а правящая «Грузинская мечта» — 55%.

Кикабидзе в последнее время отметился рядом антироссийских высказываний. Он обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии и поэтому отказывается приезжать в Россию после войны 2008 года. Он также заявлял о готовности участвовать в переговорах с русскими, абхазами и осетинами, если в результате парламентских выборов власть в Грузии сменится.