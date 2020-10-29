Лукашенко подписал распоряжение о подготовке ВНС

Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС), который возглавит премьер-министр РБ Роман Головченко , создан по распоряжению Александра Лукашенко , информирует 29 октября пресс-служба президента страны.

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Согласно документу, итоги общественного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны будут представлены в республиканский организационный комитет до 20 ноября этого года.

В распоряжении даны поручения областным органам власти и столичному исполкому образовать территориальные организационные комитеты по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания.

Ранее на этой неделе президент уже дал понять, что в будущем необходимо на конституционном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания. "Эту форму "народного творчества", по его убеждению, надо сделать конституционной.