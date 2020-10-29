Белоруссия ограничила въезд через наземные границы 

«В связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — приводит БЕЛТА сообщение Госпогранкомитета Белоруссии.