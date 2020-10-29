Белоруссия ограничила въезд через наземные границы 

Белоруссия ограничила въезд в страну через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и Украины.
«В связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — приводит БЕЛТА сообщение Госпогранкомитета Белоруссии.
Под ограничения не подпадают дипломаты и водители-международники.
Отмечается, что пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.