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Белоруссия ограничила въезд через наземные границы 

RT на русском 1 час назад
Белоруссия ограничила въезд через наземные границы
Фото: Reuters
Белоруссия ограничила въезд в страну через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

«В связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — приводит БЕЛТА сообщение Госпогранкомитета Белоруссии.

Под ограничения не подпадают дипломаты и водители-международники.
Отмечается, что пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.
Издания TUT.by и Onliner сообщают о том, что граждане Белоруссии в настоящее время не могут вернуться в страну. Отмечается, что проблем с выездом из Белоруссии нет.
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В мире , Латвия , Литва , Минск , Польша
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