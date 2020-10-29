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МИД Германии прокомментировал теракт в Ницце 

РИА Новости и ещё 1 8 часов назад
МИД ФРГ отреагировал на теракт в Ницце
Фото: РИА Новости
Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил солидарность с жертвами теракта в Ницце, заявив, что радикальному исламизму нет места в европейском обществе.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двоих жертв. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города.

"Жестокое убийство в Ницце — это теракт. Мы решительно стоим на стороне наших французских друзей и подруг, и наши мысли в эти тяжелые часы с жертвами и их близкими. Радикальный исламизм убивает, и ему нет места в нашем обществе", — написал Маас в Twitter.

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В мире , Кристиан Эстрози , МИД , МВД , Германия , Ницца , Франция
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