МИД ФРГ отреагировал на теракт в Ницце

"Жестокое убийство в Ницце — это теракт. Мы решительно стоим на стороне наших французских друзей и подруг, и наши мысли в эти тяжелые часы с жертвами и их близкими. Радикальный исламизм убивает, и ему нет места в нашем обществе", — написал Маас в Twitter.