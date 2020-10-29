Власти Франции усиливают охрану школ и церквей 

После нападения на прихожан в соборе в Ницце власти Франции усилят охрану молитвенных мест и школ. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.

Завтра пройдет Совет обороны, на котором будут приняты новые меры… Будет усилена охрана школ и молитвенных мест, — цитирует его ТАСС.

Макрон добавил, что власти Франции сделают всё, чтобы защитить своих граждан. По его словам, республика противопоставит террористам «твердость и единство».

Отмечается, что в рамках антитеррористической операции Sentinelle («Часовой») на территории страны будут дополнительно мобилизованы от трёх тысяч до семи тысяч военных.

Ранее 29 октября вооружённый ножом мужчина напал на людей внутри церкви Нотр-Дам в Ницце. Жертвами атаки стали три человека. Одной женщине он отрезал голову. Нападавший при задержании получил несколько пулевых ранений, его госпитализировали. Мэр города заявил, что мужчина выкрикивал исламистские лозунги.