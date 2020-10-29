Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 

«Еще раз высоко оценив постоянную политическую поддержку президентом Турции Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Алиев выразил уверенность в том, что дружественные и братские народы Азербайджана и Турции и впредь будут рядом друг с другом», — пишет турецкое агентство Anadolu.