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Турция отреагировала на теракт в Ницце 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Турция отреагировала на теракт в Ницце
Фото: РИА Новости
В МИД Турции выступили с осуждением нападения во французской Ницце, отметив, что преступник не имеет отношения к религии.
В заявлении турецкого МИД указывается, что Анкара решительно осуждает нападение на церковь в Ницце, соболезнует родственникам погибших и желает выздоровления пострадавшим, передает РИА «Новости».

«Ничто не может узаконить насилие. Совершившие нападение на место молитв не имеют отношения к религии, человечности и нравственности», — подчеркнули в турецком министерстве.

Напомним, в четверг вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами.
Путин обратился к Макрону
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценил произошедшее как возможный теракт. Он заявил, что нападавший выкрикивал фразу «Аллах Акбар» и обезглавил одну из жертв.
Мэр потребовал закрыть все храмы. Эстрози назвал нападение «исламофашизмом» и призвал его искоренить. Во Франции ввели план противодействия терроризму Vigipirate. В Кремле назвали «абсолютно ужасающей» трагедию в Ницце.
До этого, 16 октября, под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого он показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.
При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».
В ответ на это турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. После карикатуристы Charlie Hebdo изобразили президента Турции сидящим в кресле в майке и трусах, с банкой напитка в правой руке. Левой рукой он высоко приподнимает платье служанке, практически обнажая ее. Женщина при этом держит в руках поднос с полными рюмками.
Надпись вверху обложки гласит: «Эрдоган, в частной жизни он очень веселый человек». Сам турецкий лидер при этом произносит, глядя в направлении обнаженной женщины: «О! А вот и пророк!».
Телеканал TRT сообщал, что Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что религиозный терроризм стал для Франции новой реальностью.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии 6
В мире , Кристиан Эстрози , Эммануэль Макрон , Charlie Hebdo , МИД , МВД , МИД Турции , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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