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В Бельгии нашли послание потомкам из прошлого

Мария Иванова
1 час назад
Во время реставрации одной из церквей Антверпена рабочие нашли письмо от своих коллег из прошлого, датированное 1941 годом. Об этом сообщает Instagram-аккаунт Stad Antwerpen.
В Бельгии нашли послание потомкам из прошлого
Фото: InstagramInstagram
Послание было найдено под потолком в церкви Святого Иакова, оно было спрятано в спичечном коробке. В качестве его авторов указаны четыре маляра: Джон Янссен, Юл Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хемелдонк.
«Когда этот потолок снова покрасят, нас уже не будет на этой земле » - так начинается письмо.
Маляры отметили, что хотели бы рассказать потомкам, что «не наслаждались своей жизнью».
«Мы пережили две войны, одну в 1914 году и одну в 1940 году < >. Мы работаем здесь голодные, они выжимают из нас все до последнего цента за еду», - рассказали рабочие.
Они посоветовали потомкам сделать запасы риса, кофе, муки и табака на случай новой войны.
«Вовремя найдите другую жену. Те, кто женат, просто идите домой! Салют, мужчины!» - так заканчивается послание.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году шестилетняя девочка из Лондона нашла на рождественской открытке послание от работников китайской фабрики. В послании утверждалось, что они - заключенные, которых заставляют работать против воли. Его авторы просили обратиться в правозащитную организацию. Позже британская торговая сеть, в которой была куплена открытка, приостановила сотрудничество с фабрикой.
В мире,Антверпен,Бельгия,
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