В Бельгии нашли послание потомкам из прошлого

Послание было найдено под потолком в церкви Святого Иакова, оно было спрятано в спичечном коробке. В качестве его авторов указаны четыре маляра: Джон Янссен, Юл Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хемелдонк.

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году шестилетняя девочка из Лондона нашла на рождественской открытке послание от работников китайской фабрики. В послании утверждалось, что они - заключенные, которых заставляют работать против воли. Его авторы просили обратиться в правозащитную организацию. Позже британская торговая сеть, в которой была куплена открытка, приостановила сотрудничество с фабрикой.