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Макрон прибыл в Ниццу, где произошло нападение с ножом 

RT на русском 1 час назад
Макрон прибыл в Ниццу
Фото: РИА Новости
Французский лидер Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу, где ранее произошло вооружённое нападение у церкви. Об этом сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

«Спасибо главе государства Эммануэлю Макрону за его немедленное прибытие в наш город после новой атаки исламистов, поразившей сердце Ниццы», — написал он в Twitter.

29 октября неизвестный совершил нападение с ножом на людей в районе церкви Нотр-Дам в Ницце, погибли три человека.
По заявлению мэра, нападавший обезглавил жертву. Совершивший атаку был задержан.
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В мире , Эммануэль Макрон , Ницца , Франция
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