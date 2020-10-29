Французский лидер Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу, где ранее произошло вооружённое нападение у церкви. Об этом сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.
«Спасибо главе государства Эммануэлю Макрону за его немедленное прибытие в наш город после новой атаки исламистов, поразившей сердце Ниццы», — написал он в Twitter.
29 октября неизвестный совершил нападение с ножом на людей в районе церкви Нотр-Дам в Ницце, погибли три человека.
По заявлению мэра, нападавший обезглавил жертву. Совершивший атаку был задержан.