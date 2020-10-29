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Премьер Франции объявил о высшем уровне угрозы 

Lenta.ru 1 час назад
Премьер Франции объявил о высшем уровне угрозы
Фото: Eric Gaillard / Reuters
Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил в стране высочайший уровень угрозы после серии террористических атак в Ницце и Авиньоне. Об этом сообщает агентствоReuters.
Кастекс, выступая перед Национальной ассамблеей Франции, пообещал, что ответ правительства на произошедшее «будет жестким и безжалостным». Известно, что президент Макрон собирается лично явиться на место атаки, а на следующий день соберет совет безопасности.
Ранее на атаки отреагировалпредседатель Европарламента Давид Сассоли. Он призвал европейцев сплотиться против насилия и ненависти.
В Авиньоне 29 октября террорист напалс ножом на полицейских, выкрикивая «Аллаху акбар!». До этого он угрожал прохожим, нападавшего застрелили.
Ранее в тот же день стало известно, что по меньшей мере три человека получили ранения и умерли в результате атаки неизвестного с ножом во французской Ницце. Нападение произошло возле церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили.
Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.
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Комментарии
В мире , Давид Сассоли , Европарламент , Авиньон , Ницца , Франция
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