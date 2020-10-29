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Париж пообещал решительный ответ на нападения во Франции 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Париж пообещал решительный ответ на нападения во Франции
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал, что реакция на серию сегодняшних нападений будет беспощадной. Правительство вводит план по противодействию терроризму.

"Ответ будет твердым и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны", — заявил глава кабмина во время выступления в Нацсобрании.

Vigipirate (соединение vigilance и pirate — "бдительность" и "пиратская") — национальная система тревожного оповещения об уровне террористической угрозы, созданная в 1978 году.
В четверг произошли несколько атак на французов. Сначала в Ницце неизвестный набросился с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Трое погибли (по данным СМИ, двоих обезглавили), несколько ранены. Нападавшего задержали. По словам мэра города Кристиана Эстрози это был теракт, так как мужчина повторял "Аллах акбар".
После этого в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.
Примерно в то же время в Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции, последний получил легкие ранения.
Кроме того, мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства Франции в Никосии, несколько человек арестовали.
Соболезнования Парижу в связи с трагедией в Ницце выразили Москва, Лондон, Рим, Берлин, Брюссель, Амстердам и другие. Осудили нападение в Анкаре.
Двадцать девятого октября мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда. Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал на уроках карикатуры на него. Глава республики Эммануль Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с экстремизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и исламским миром.
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В мире , Париж , Франция
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